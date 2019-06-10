После строительства сасовского обхода закроют прямой въезд в город

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Сасове после строительства обхода закроют прямой въезд в город. Об этом в понедельник, 10 мая, на расширенном заседание комитета Совета федерации по экономической политике заявил зампред правительства Роман Петряев.
По его словам, РЖД намерен закрыть путь через переезд.
«Это напряженный социальный вопрос. РЖД собирается закрывать переезд и люди не смогут попадать напрямую в город. Нам необходимо два километра дорог и 294 миллиона рублей. Это может снять некоторое социальное напряжение», — заявил политик.
Напомним, объездную дорогу Сасова
Возведение
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Кадоме от удара молнии загорелась баня
|
cледующая новость →В Липецке в посадках нашли скелетированный труп
Редакция публикует одно из расследований в знак солидарности с задержанным журналистом.