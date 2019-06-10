Около трех тысяч рязанцев написали ЕГЭ по обществознанию

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В понедельник, 10 июня, прошла сдача ЕГЭ по обществознанию. Об этом сообщил
В Рязанской области на него зарегистрировались 2767 человек.
«Обществознание является на протяжении многих лет самым массовым предметом по выбору — как в регионе, так и в целом по стране. Он нужен для поступления во многие вузы», — отметила замминистра образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Васина.
По ее словам, экзамен завершился без сбоев. Всего сформировали 24 пункта проведения экзаменов. На экзамен аккредитовались 89 общественных наблюдателей, из них семь федеральных из Российского Союза Молодежи.
Во всех пунктах велось видеонаблюдение и использовалась технология печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях.
ЕГЭ по обществознанию длился 3 часа 55 минут. За это время участнику необходимо было выполнить работу из двух частей, включающих в себя 29 заданий: 20 заданий с кратким ответом и девять — с развернутым.
Свои результаты школьники узнают не позднее 25 июня.
Следующие экзамены пройдут 13 июня, ими станут биология и информатика.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Липецке в посадках нашли скелетированный труп
|
cледующая новость →В ДТП в Тамбовской области скончались две женщины. Фото
В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.