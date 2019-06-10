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17:18, 10 июня 2019 263
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Около трех тысяч рязанцев написали ЕГЭ по обществознанию

Около трех тысяч рязанцев написали ЕГЭ по обществознанию

В понедельник, 10 июня, прошла сдача ЕГЭ по обществознанию. Об этом сообщил сайт регионального министерства образования.

В Рязанской области на него зарегистрировались 2767 человек.

«Обществознание является на протяжении многих лет самым массовым предметом по выбору — как в регионе, так и в целом по стране. Он нужен для поступления во многие вузы», — отметила замминистра образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Васина.

По ее словам, экзамен завершился без сбоев. Всего сформировали 24 пункта проведения экзаменов. На экзамен аккредитовались 89 общественных наблюдателей, из них семь федеральных из Российского Союза Молодежи.

Во всех пунктах велось видеонаблюдение и использовалась технология печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях.

ЕГЭ по обществознанию длился 3 часа 55 минут. За это время участнику необходимо было выполнить работу из двух частей, включающих в себя 29 заданий: 20 заданий с кратким ответом и девять — с развернутым.

Свои результаты школьники узнают не позднее 25 июня.

Следующие экзамены пройдут 13 июня, ими станут биология и информатика.


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