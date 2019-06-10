На улице Новоселов столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

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Фото: УМВД по Рязанской области
В воскресенье, 9 июня, на улице Новоселов столкнулись Lada Priora и. ДТП произошло примерно в 13:20, сообщила
По предварительной информации, 24-летний житель Ряжска на Lada врезался в иномарку под управлением 44-летней рязанки, которая ехала по главной дороге.
В результате травмы получили водитель и 15-летний пассажир Plymouth Neon, им оказали медпомощь.
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