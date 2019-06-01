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14:33, 1 июня 2019 324
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В центре Рязани маршрутка попала в аварию

В центре Рязани маршрутка попала в аварию

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В субботу, 1 июня, в центре Рязани маршрутка попала в аварию. На перекрестке улиц Свободы и Ленина она столкнулась с Lada Priora и Kia Cerato.

Легковые машины ехали со стороны улицы Радищева, маршрутка поворачивала в направлении Театральной площади.

Подробности уточняются.


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