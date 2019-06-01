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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В субботу, 1 июня, в центре Рязани маршрутка попала в аварию. На перекрестке улиц Свободы и Ленина она столкнулась с Lada Priora и Kia Cerato.
Легковые машины ехали со стороны улицы Радищева, маршрутка поворачивала в направлении Театральной площади.
Подробности уточняются.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.