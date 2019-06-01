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Пропавшую 81-летнюю рязанку нашли живой. Об этом сообщили в группе «
Подробности поисков не разглашают.
Напомним, женщина ушла из дома в неизвестном направлении в пятницу, 31 мая. Вечером ее нашли.
До этого пенсионерка
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