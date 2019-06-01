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8:53, 1 июня 2019 352
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На дорожках ЦПКиО вновь заметили внедорожник

На дорожках ЦПКиО вновь заметили внедорожник

На дорожках ЦПКиО вновь заметили внедорожник. Фотографию опубликовали в группе «Типичная Рязань» в субботу, 1 июня.

Как видно на снимках, машина проехала неподалеку от гулявших с коляской горожан.

Напомним, вечером в понедельник. 27 мая, в ЦПКиО сняли на видео Infiniti. Очевидец рассказала редакции RZN.info, что заметила машину, когда в парке было «максимум людей с детьми, животными, на велосипедах, роликах и скейтах».

Женщина сообщила, что отправила ролик в ГИБДД.


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