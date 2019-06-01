Любимов осмотрел новый экопарк. Фото

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Николай Любимов осмотрел гостиничный комплекс «Экопарк Поляны» площадью в 500 гектаров. Губернатор Рязанской области приехал на новый туристический объект, в субботу, 1 июня.
Экопарк представляет собой два гостиничных кластера на 35 мест каждый с площадкой во внутреннем дворе. Для гостей работают биатлонный комплекс, беговые и лыжные трассы и ресторан на свежем воздухе «Варенье». В течении трех лет также появятся спа-центр с открытым бассейном, экосфера, гостевые домики, парк качелей для всех возрастов, спортплощадки и полоса препятствий.
В строительство экопарка инвестировали 500 миллионов рублей. Из регионального бюджета предоставили налоговые льготы и субсидии в размере 21,7 миллиона рублей.
«До 2022 года здесь будет очень хорошая инфраструктура для приема гостей и отдыха. Гостиничный комплекс европейского уровня здесь сочетается с нашей великолепной природой. Это будет хорошее подспорье для привлечения в регион туристов», — сказал Любимов.
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