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13:13, 1 июня 2019 1 360
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Любимов осмотрел новый экопарк. Фото

Любимов осмотрел новый экопарк. Фото

Николай Любимов осмотрел гостиничный комплекс «Экопарк Поляны» площадью в 500 гектаров. Губернатор Рязанской области приехал на новый туристический объект, в субботу, 1 июня.

Экопарк представляет собой два гостиничных кластера на 35 мест каждый с площадкой во внутреннем дворе. Для гостей работают биатлонный комплекс, беговые и лыжные трассы и ресторан на свежем воздухе «Варенье». В течении трех лет также появятся спа-центр с открытым бассейном, экосфера, гостевые домики, парк качелей для всех возрастов, спортплощадки и полоса препятствий.

В строительство экопарка инвестировали 500 миллионов рублей. Из регионального бюджета предоставили налоговые льготы и субсидии в размере 21,7 миллиона рублей.

«До 2022 года здесь будет очень хорошая инфраструктура для приема гостей и отдыха. Гостиничный комплекс европейского уровня здесь сочетается с нашей великолепной природой. Это будет хорошее подспорье для привлечения в регион туристов», — сказал Любимов.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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