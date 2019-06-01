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Из-за взрывов на заводе в Дзержинске повреждено почти 200 жилых домов. Об этом написал
Повреждения зафиксированы в 180 жилых домах, а также в зданиях социальных объектов.
Проводится подсчет суммы ущерба.
«Прежде чем определить сумму компенсации жителям, деньги планируется направить на восстановление учреждений соцсферы», — добавил собеседник агентства из администрации города.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что в результате взрывов на заводе пять зданий предприятия повреждены на площади 800 квадратных метров.
Напомним, в субботу, 1 июня, в Дзержинске Нижегородской области на оборонном заводе
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