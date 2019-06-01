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Число пострадавших при взрыве на оборонном заводе в Дзержинске возросло до 38 человек. Об этом пишет
Состояние четырех из них оценивается как тяжелое.
Напомним, В субботу, 1 июня, в Дзержинске Нижегородской области на оборонном заводе
Фото Mash
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