Заместитель Любимова заработал больше губернатора за 2018 год. Декларации

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За 2018 год Игорь Греков заработал 22,2 миллиона рублей. Декларации о доходах членов правительства опубликовали на сайте органа власти.
Вице-губернатор указал во владении земельный участок, две квартиры и жилой дом (233,3 квадратных метров). Первый зампред Анна Рослякова заработала 1,8 миллионов.
Она владеет квартирой площадью 75,6 квадратных метров и автомобилем Hyundai Tucson.
Виталий Артемов задекларировал сумму в 3,3 миллиона рублей. Он владеет двумя земельными участками и домом (69,9 квадратных метров).
Лариса Крохалева в 2018 году заработала 2 миллиона рублей. Она владеет земельным участком и домом площадью 135,2 квадратных метров.
Роман Петряв указал в декларации доход в 1,5 миллионов и квартиру, а также доли в еще двух квартирах.
Доход Олега Харивского составил 5 миллионов рублей. Он по-прежнему владеет автомобилем (Mercedes-Benz GLE 350d). В собственности у Харивского числится квартира площадью 102,8 квадратных метров.
Отметим, что пресс-секретарь губернатора Денис Арапов указал в декларации доход в 1 миллион рублей, половину квартиры и автомобиль Skoda Octavia.
Напомним, также данные о своих доходах
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