Годовой доход Любимова увеличился на десять миллионов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Губернатор Николай Любимов отчитался о доходах за 2018 год. Политик заработал 15 миллионов 384 тысячи 136 рублей и 84 копейки. Это на 9,8 миллионов больше, чем в 2017 году.
В собственности у главы региона больше не числятся земельные участки. Он, как и вся семья, указал в пользовании квартиру площадью 205,1 квадратных метров.
Его супруга — Оксана, руководитель Центра бережливого производства Рязанской области задекларировала доход в 840 тысяч.
В собственности у супруги губернатора остались квартира площадью 92 квадратных метра и автомобиль Audi Q7.
Одна из дочерей губернатора заработала за год восемь миллионов с продажи имущества. На эти средства она приобрела квартиру площадью 152,7 квадратных метров и нежилое помещение 156,3 квадратных метров.
Еще одна из дочерей семьи Любимовых по-прежнему имеет квартиру (43,3 квадратных метров).
Кроме того, у нее во владении появился гараж-бокс и квартира площадью 67,7 квадратных метров.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНочью в центре Рязани столкнулись две легковушки
|
cледующая новость →В среду в Москве выпала четверть месячной нормы осадков
Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.