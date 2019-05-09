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8:18, 9 мая 2019 2 071
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Годовой доход Любимова увеличился на десять миллионов

Годовой доход Любимова увеличился на десять миллионов

Губернатор Николай Любимов отчитался о доходах за 2018 год. Политик заработал 15 миллионов 384 тысячи 136 рублей и 84 копейки. Это на 9,8 миллионов больше, чем в 2017 году.

В собственности у главы региона больше не числятся земельные участки. Он, как и вся семья, указал в пользовании квартиру площадью 205,1 квадратных метров.

Его супруга — Оксана, руководитель Центра бережливого производства Рязанской области задекларировала доход в 840 тысяч.

В собственности у супруги губернатора остались квартира площадью 92 квадратных метра и автомобиль Audi Q7.

Одна из дочерей губернатора заработала за год восемь миллионов с продажи имущества. На эти средства она приобрела квартиру площадью 152,7 квадратных метров и нежилое помещение 156,3 квадратных метров.

Еще одна из дочерей семьи Любимовых по-прежнему имеет квартиру (43,3 квадратных метров).

Кроме того, у нее во владении появился гараж-бокс и квартира площадью 67,7 квадратных метров.


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