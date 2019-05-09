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МЧС предупредило рязанцев о сильном ветре и грозе. Прогноз опубликован на
По данным гидрометцентра в ближайшие часы и до конца суток 9 мая местами на территории Рязанской области ожидается гроза и усиление ветра порывами до 12-17 метров в секунду.
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.