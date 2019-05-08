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22:57, 8 мая 2019 182
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В среду в Москве выпала четверть месячной нормы осадков

В среду в Москве выпала четверть месячной нормы осадков

Фото: Pixabay.com

В среду, 8 мая, в Москве выпала четверть месячной нормы осадков — 13 миллиметров. В ночь на пятницу и днем 9 мая в столице ожидают кратковременные дожди, передает РИА Новости.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус уточнил, что дождь утром 9 мая будет зависеть от применения авиации.

«Будут в течение ночи еще кратковременные дожди, и утром будут, но утром все будет зависеть от того, будут ли применять авиацию (для разгона облаков — прим. ред.) или не будут, и если будут, то насколько успешно», — сказал он.


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