В среду в Москве выпала четверть месячной нормы осадков

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Фото: Pixabay.com
В среду, 8 мая, в Москве выпала четверть месячной нормы осадков — 13 миллиметров. В ночь на пятницу и днем 9 мая в столице ожидают кратковременные дожди, передает
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус уточнил, что дождь утром 9 мая будет зависеть от применения авиации.
«Будут в течение ночи еще кратковременные дожди, и утром будут, но утром все будет зависеть от того, будут ли применять авиацию (для разгона облаков — прим. ред.) или не будут, и если будут, то насколько успешно», — сказал он.
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