При сходе лавины на Алтае погибли семь туристов

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Фото: Pixabay.com
При сходе лавины в горах Алтая погибли семь туристов из Новосибирска. Всего в группе было девять человек, передает
Лавина настигла туристов 6 мая, когда они поднимались на Южно-Чуйский хребет. Две девушки смогли самостоятельно спуститься. Из-за шока им требуется помощь психологов.
На место вылетят два вертолета со спасателями и кинологами.
Ситуацию изучат следователи.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.