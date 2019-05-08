На Станкозаводской столкнулись «Рено» и «шестерка», пострадала девушка

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Фото: УМВД по Рязанской области
Ночью в среду, 8 мая, около 00:20 около дома №27 по улице Станкозаводской столкнулись Renault Logan и «шестерка». Об этом сообщила
По предварительной информации, 42-летний житель Рязанского района на Renault врезался в «шестерку», за рулем которой был 18-летний житель Рыбного.
В ДТП пострадала 17-летняя пассажирка ВАЗ-2106. С травмами ее доставили в больницу.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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