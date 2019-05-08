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17:02, 8 мая 2019 805
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 9-12 мая

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 9-12 мая

Выходные уже близко, нас ждет целых четыре дня отдыха. Главными событиями станут праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Утро 9 мая начнется с праздничного шествия — 10:00. В 10:30 стартует акция «Бессмертный полк», участие в котором могут принять все желающие.

В 11:30 на площади Ленина начнется конкурс «Песня в солдатском строю».

Вместе с этим с 12:30 до 13:30 на празднике, который пройдет после открытия движения, рязанцы смогут исполнить вальс и другие танцы на танцплощадке «Вальс Победы».

В Городском парке в 14 часов состоится фестиваль «Мы помним песни Победы». В Рязанском музыкальном театре в 16 часов пройдет праздничный концерт «Песни нашей победы» с участием солистов театра.

На площадке перед концертным залом рязанской филармонии в 18 часов начнется акция «Синий платочек». А главный праздничный концерт пройдет на площади Ленина в 19 часов, после чего зрители увидят праздничный фейерверк.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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