Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 9-12 мая

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Выходные уже близко, нас ждет целых четыре дня отдыха. Главными событиями станут праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Утро 9 мая начнется с праздничного шествия — 10:00. В 10:30 стартует акция «
В 11:30 на площади Ленина начнется конкурс «
Вместе с этим с 12:30 до 13:30 на празднике, который пройдет после открытия движения, рязанцы смогут исполнить вальс и другие танцы на танцплощадке «
В Городском парке в 14 часов состоится фестиваль «
На площадке перед концертным залом рязанской филармонии в 18 часов начнется акция «
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.