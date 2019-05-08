Группу нападавших на мигрантов в Рязани организовал 18-летний неонацист

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Группу неонацистов, которые
В июне 2017 года он создал экстремистское сообщество и вовлек в него еще пятерых молодых людей, трое из которых были несовершеннолетними.
Злоумышленники обсуждали общие цели и задачи, правила внутри группы и сбор денег. Группа разработала свою символику и манифест из десяти пунктов с организационными установками.
Напомним, федеральная служба безопасности задержала семерых активных членов националистической организации, которые совершили ряд нападений с применением травматического и холодного оружия в Москве, Владимире и Рязани.
Лидеры и члены группировки пропагандировали националистическую идеологию, занимались вербовкой и психологической подготовкой людей для разжигания межрасовой розни.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.