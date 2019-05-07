Силовики задержали группу неонацистов, нападавших на мигрантов в Рязани

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Сотрудники правоохранительных органов задержали крупную неонацистскую группировку, нападавшую на мигрантов в регионах России, передает «
«Следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела по статье об экстремизме прошли по адресам нескольких десятков активных членов группы в Москве, Владимире и Рязани», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, члены группы могут быть причастны к нескольким нападениям на мигрантов на территории ЦФО.
По данным «
У группировки были собственный манифест и программа, символика. Экстремисты проходили военную подготовку в лесах Московского региона. У бойцов имелись своя военная форма, охотничье гладкоствольное ружье, газовые и травматические пистолеты, охолощенные автоматы АК-47.
В отношении главарей группировки и пяти ее участников возбуждено уголовное дело за организацию и участие в экстремистском сообществе.
Фото «Рен ТВ»
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