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13:46, 7 мая 2019 237
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Силовики задержали группу неонацистов, нападавших на мигрантов в Рязани

Силовики задержали группу неонацистов, нападавших на мигрантов в Рязани

Сотрудники правоохранительных органов задержали крупную неонацистскую группировку, нападавшую на мигрантов в регионах России, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела по статье об экстремизме прошли по адресам нескольких десятков активных членов группы в Москве, Владимире и Рязани», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, члены группы могут быть причастны к нескольким нападениям на мигрантов на территории ЦФО.

По данным «Рен ТВ», всего задержали около 30 человек. По версии следствия, они причастны к подготовке и совершению преступлений экстремистской направленности, в частности расследуется три факта нападения на людей, чья внешность попросту не понравилась преступникам.

У группировки были собственный манифест и программа, символика. Экстремисты проходили военную подготовку в лесах Московского региона. У бойцов имелись своя военная форма, охотничье гладкоствольное ружье, газовые и травматические пистолеты, охолощенные автоматы АК-47.

В отношении главарей группировки и пяти ее участников возбуждено уголовное дело за организацию и участие в экстремистском сообществе.

Фото «Рен ТВ»


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