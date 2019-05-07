В Калужской области столкнулись «легковушка» и кроссовер, есть пострадавшие

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Во вторник, 7 мая, на 176 километре трассы М3 «Украина» в Калужской области столкнулись Renault и Nisan. Об этом
Как сообщает министерство, ДТП произошло в 13:25.
Последствия ДТП ликвидировали 9 человек: спасатели, врачи, инспекторы ДПС.
В результате пострадали двое. Тяжесть их травм пока не сообщается.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.