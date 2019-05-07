Создатели «Игры престолов» объяснили появление стакана Starbucks в кадре сериала

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Телесеть HBO объяснила, почему в кадре сериала «Игра престолов» появился стакан из Starbucks. Слова представителя HBO опубликовал
Реквизит появился в кадре четвертой серии восьмого сезона. Стакан стоял на столе рядом с героиней Дейнерис Таргариен.
«Латте появился в кадре по ошибке. На самом деле Дейнерис заказывала травяной чай», — сказал представитель HBO.
Ранее продюсер сериала Берни Колфилд назвала Вестерос (один из континентов известного мира в сериале — прим.ред.) «первым местом, где появились кофейни Starbucks».
В HBO заверили, что стакан принадлежал кому-то из членов съемочной группы.
This Starbucks Cup got more attention & screen time than Cersei this season !!!#GoT pic.twitter.com/wJR3Je0aAK— Boring... (@graphicalcomic) 6 мая 2019 г.
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