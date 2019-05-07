Чтобы не лишиться «прав», рязанка заплатила 24 штрафа за один день

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Чтобы не лишиться «прав», рязанка заплатила 24 штрафа ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Рязанской области.
Всего нарушительница не оплатила 19 тысяч рублей.
«Когда гражданка получила повестку из суда о назначении судебного заседания, страх потерять возможность управлять автомобилем сподвиг ее оплатить все штрафы. За день до заседания в отдел судебных приставов она предоставила квитанции о полном погашении задолженностей и об оплате исполнительского сбора», — говорится в сообщении.
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