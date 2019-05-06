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В Рязанской области задержали водителя, сбившего двух девочек и скрывшегося с места ДТП. Об этом пишет ИД «
Авария произошла в субботу, 4 мая, в Шацком районе.
Как сообщили в Шацкой полиции, девочки шли по обочине сельской автодороги. В попутном им направлении на автомобиле «Ауди» ехал 52-летний водитель. Поравнявшись с пешеходами, он сбил их. Одна из девочек получила сотрясение мозга, вторая — черепно-мозговую травму и ушибы лица. Водитель не остановился и скрылся с места преступления.
На следующий день сотрудники полиции нашли и задержали мужчину.
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