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В Рязанской области пройдет выставка писем с фронта. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Открытие пройдет в среду, 8 мая, в 12:00. Площадкой для выставки стал Рязанский музей путешественников, расположенный на улице Ленина, 35.
На выставке представят письма, фотографии и документы участников Великой Отечественной войны.
Кроме экскурсии по экспозиции, пройдет и мастер-класс «Времен связующая нить». Участники узнают о том, как правильно складывать знаменитые фронтовые треугольники — письма времен войны.
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