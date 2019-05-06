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Рязанская прокуратура выяснила, что в регионе выделили недостаточно денег на антинаркотическую программу. Об этом сообщил
После проведенных проверок в органах местного самоуправления, прокуратура пресекла недофинансирование муниципальных антинаркотических программ.
Организованы мероприятия по выявлению наркозависимых лиц, имеющих право на управление транспортными средствами, разрешение на ношение и хранение оружия.
По результатам проверки межрайпрокуроры внесли 28 представлений. Органы следствия возбудили пять уголовных дел за сбыт наркотиков.
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