В полиции рассказали подробности смертельной аварии в Шацком районе

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Фото: УМВД по Рязанской области
В воскресенье, 5 мая, примерно в 8:40, в Шацком районе на 373-м километре трассы М5 «Урал»
В результате аварии 46-летняя пассажирка Renault от полученных травм скончалась в течение суток.
Водитель, а также трое пассажиров Peugeot в возрасте 62-х, 32-х и трех лет получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.
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