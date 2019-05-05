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Фото: Pixabay.com
В ДТП в Шацком районе погиб один человек. Об этом журналисту RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Авария
По предварительной информации в результате происшествия пострадали четыре человека, находившиеся в салоне Пежо, в том числе ребенок 2015 года рождения. Пассажирка «Логана» от полученных травм скончалась. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.
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