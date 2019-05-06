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10:10, 6 мая 2019 552
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В Липецке гроза разрушила фонтан. Видео

В Липецке гроза разрушила фонтан. Видео

В субботу, 4 мая, в Липецке прошел шторм, повредивший несколько объектов, в том числе фонтан на улице Ленина. Об этом сообщи портал LipetskMedia.

Основная деталь конструкции наклонилась, прекратив работать. Отмечается, что фонтан разрушила гроза.

Ранее очевидцы опубликовали последствия шторма на других улицах. Так, в «Университетском» автобусная остановка рухнула на припаркованный рядом автомобиль.

Фото Борис Бабин


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