В Липецке гроза разрушила фонтан. Видео

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В субботу, 4 мая, в Липецке прошел шторм, повредивший несколько объектов, в том числе фонтан на улице Ленина. Об этом сообщи портал
Основная деталь конструкции наклонилась, прекратив работать. Отмечается, что фонтан разрушила гроза.
Ранее очевидцы опубликовали последствия шторма на других улицах. Так, в «Университетском» автобусная остановка рухнула на припаркованный рядом автомобиль.
Фото Борис Бабин
© RZN.info
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