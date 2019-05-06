В ДТП с автобусом и маршруткой в Калуге пострадали семь человек

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В понедельник, 6 мая, на улице Московской в Калуге столкнулись «ПАЗик» и маршрутка. Об этом сообщила
По предварительным данным, водитель автомобиля «ПАЗ» не учел дистанцию и врезался в маршрутку, ехавшую впереди.
В ДТП пострадали семь человек. За медпомощью обратились водитель и пассажиры «ПАЗика».
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Фото «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРеставрацию торговых рядов в Касимове возобновят в мае
|
cледующая новость →Арендатор «Гостиного двора» в Рязани отказался покинуть здание после расторжения договора
«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.