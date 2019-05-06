В апреле в Рязанской области задержали более ста охотников-нарушителей

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С 5 по 26 апреля в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Весенняя охота» в Рязанской области задержали 139 человек, нарушивших правила охоты на болотно-луговую дичь. Об этом рассказали в
По словам замначальника регионального управления Игоря Куликова, сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы вместе со специалистами областного минприродопользования и линейным отделом полиции ежедневно патрулировали область.
Из-за нарушений, связанных с хранением, ношением и использованием, у рязанцев изъяли 27 единиц огнестрельного оружия. Кроме того, у пятерых человек изъяли незарегистрированное оружие. Последних привлекли к административной ответственности.
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