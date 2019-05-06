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Рязанская область получит федеральные деньги на фермерские стартапы. Об этом в субботу, 4 мая, сообщил
Регион получит 15,4 млн в 2019 году. Еще 17,3 млн направят в 2020 году, 25,3 млн — в 2021.
На эти деньги будут субсидироваться проекты создания и развития фермерских хозяйств. Также возместится часть затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с приобретением имущества, техники, оборудования, мобильных торговых объектов, а также с закупкой продукции у членов кооператива.
Кроме того, средства пойдут на центр компетенции сельскохозяйственной кооперации и поддержку фермеров.
Всего за три года 83 региона получат 13,82 млрд рублей.
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