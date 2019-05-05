RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Смертельное ДТП в Шиловском районе устроил угонщик, сбивший инспектора ДПС. Об этом пишет «
Как стало известно изданию, машину KIA Rio угнали у тамбовчанина на Моховой улице в Петербурге.
По словам владельца, это произошло около десяти часов вечера 3 мая. Водитель припарковался, оставив двигатель заведенным. В машине оставался его 48-летний знакомый с 19-летним сыном. На них он и указал как на угонщиков.
На следующий день автомобиль остановили сотрудники ГИБДД в Рязанской области. Водитель во время проверки документов надавил на газ и сбил инспектора.
Через полтора часа, на 262-м километре, он по касательной зацепил встречный автомобиль. Toyota занесло на чужую полосу, где она столкнулась с Renault.
Через пять минут, в 17:30, на 258-м километре водитель угнанной машины не справился с управлением и съехал в кювет. По сообщениям из социальных сетей, за ним
Водитель задержан, возбуждено три уголовных дела — из-за смертельного ДТП, кражи и наезда на полицейского.
Ранее с места происшествия появилось
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ полиции рассказали подробности аварии, в которой погибла 16-летняя школьница
|
cледующая новость →В Рязанской области 16-летняя школьница разбилась на скутере
При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.