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12:35, 5 мая 2019 3 401
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Смертельное ДТП в Шиловском районе устроил угонщик, сбивший инспектора ДПС

Смертельное ДТП в Шиловском районе устроил угонщик, сбивший инспектора ДПС

Смертельное ДТП в Шиловском районе устроил угонщик, сбивший инспектора ДПС. Об этом пишет «Фонтанка».

Как стало известно изданию, машину KIA Rio угнали у тамбовчанина на Моховой улице в Петербурге.

По словам владельца, это произошло около десяти часов вечера 3 мая. Водитель припарковался, оставив двигатель заведенным. В машине оставался его 48-летний знакомый с 19-летним сыном. На них он и указал как на угонщиков.

На следующий день автомобиль остановили сотрудники ГИБДД в Рязанской области. Водитель во время проверки документов надавил на газ и сбил инспектора.

Через полтора часа, на 262-м километре, он по касательной зацепил встречный автомобиль. Toyota занесло на чужую полосу, где она столкнулась с Renault. Трое погибли на месте, двоих спасают врачи.

Через пять минут, в 17:30, на 258-м километре водитель угнанной машины не справился с управлением и съехал в кювет. По сообщениям из социальных сетей, за ним гнались семь экипажей ГИБДД.

Водитель задержан, возбуждено три уголовных дела — из-за смертельного ДТП, кражи и наезда на полицейского.

Ранее с места происшествия появилось видео.


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