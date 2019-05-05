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11:32, 5 мая 2019 5 653
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На аукционе в США продадут оригинальный костюм Дарта Вейдера

На аукционе в США продадут оригинальный костюм Дарта Вейдера

На аукционе в США продадут оригинальный костюм Дарта Вейдера. Об этом пишет РИА Новости.

Аукционный дом Bonhams 14 мая выставит на торги костюм персонажа «Звездных войн», сделанный специально для пятого эпизода киноэпопеи. Его ориентировочная стоимость составляет от одного до двух миллионов долларов.

«Дарт Вейдер — один из наиболее узнаваемых персонажей в истории кино, мы рады предложить этот редкий костюм на продажу. То, что костюм представлен в полном комплекте, его отличное состояние и происхождение делают его настоящей редкостью на рынке коллекционирования», — отметила представитель аукционного дома Кэтрин Уильямсон.

Полный комплект костюма состоит из 17 частей, среди которых перчатки и аккумуляторный блок.

Костюм был создан для пятого эпизода франшизы «Империя наносит ответный удар». Аукционный дом не уточняет, появлялся ли он в картине, так как для фильма сделали несколько комплектов.


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