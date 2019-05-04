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В субботу, 4 мая, рязанцев предупредили о грозе и сильном ветре. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
«В ближайшие часы с сохранением до конца суток на территории Рязанской области местами ожидается гроза, усиление ветра порывами до 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Напомним, в воскресенье, 5 мая, в Рязани
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