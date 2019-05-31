В Рязани во второй раз пропала 81-летняя пенсионерка

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В Рязани во второй раз пропала 81-летняя Тамара Мастакова. Об этом сообщили в группе «
Пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении в пятницу, 31 мая.
Женщина нуждается в медицинской помощи. Она не ориентируется в пространстве.
Ранее она
Приметы: рост 157-160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые до плеч, глаза голубые.
Из одежды известно: трикотажная кофта в полоску (полосы черные, коричневые, красные), черная длинная юбка, голубой платок и сиреневые сланцы.
Всех, кто видел горожанку, просят позвонить по телефонам:
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Домами в 19, 25 и даже в 28 этажей горожан уже давно не удивишь, но насколько комфортно жить в таких башнях?