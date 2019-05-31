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Липецкая область оказалась в топ-10 регионов с самым низким уровнем преступности. Такой
Его задача — изучить связь между криминальной обстановкой и социально-экономической ситуацией в регионах. Исследование подготовлено на основе данных за февраль 2019 года.
Липецкая область вошла в десятку благополучных регионов. Она занимает 8-е место. Уровень регистрируемой преступности в Липецкой области низкий, что характерно для большинства регионов «благополучной» группы, отмечается в исследовании.
Превышение среднего по России уровня реальных доходов сопровождается полным отсутствием (по состоянию на февраль) задолженности предприятий по зарплатам и хорошей налоговой дисциплиной (показатель задолженности по налогам один из самых низких по стране — 5-е место).
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