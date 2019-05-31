Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 1-2 июня

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Фото: Pixabay.com
Концертный сезон практически на исходе, и наиболее заметные культурные события проведут на открытом воздухе. На площади Победы 1 июня устроят танцевальные соревнования «
В Торговом центре «М5 Молл» 1 июня организуют бесплатный спектакль для детей «
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.