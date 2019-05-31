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17:39, 31 мая 2019 361
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 1-2 июня

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 1-2 июня

Фото: Pixabay.com

Концертный сезон практически на исходе, и наиболее заметные культурные события проведут на открытом воздухе. На площади Победы 1 июня устроят танцевальные соревнования «Летний танцпол». Еще одно танцевальное состязание на этих выходных — ставший уже традиционным фестиваль FREAK Бал.

В Торговом центре «М5 Молл» 1 июня организуют бесплатный спектакль для детей «Сказки у самовара» от Тульского театра кукол. На Лыбедском бульваре стартует еженедельный «Арт-субботник»: концерт «Время джаза» приурочат ко Международному дню защиты детей. Там же будет детский праздник «Дед Мороз и лето».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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