В рязанском онкодиспансере заработал дневной стационар

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В рязанском клиническом онкологическом диспансере заработал дневной стационар. Об этом в среду, 29 мая, сообщил региональный минздрав.
Отмечается, что стационар рассчитан на восемь коек и функционирует в две смены. Преимущественно здесь проходят лечения пациенты, которые получают таргетную терапию.
По словам врача-онколога Розы Колобаевой, таргетная терапия — это значительное направление медикаментозного лечения онкологии.
«Она заключается в воздействии исключительно на клетки опухоли, что мешает дальнейшему росту и распространению злокачественного поражения. Данный метод лечения может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с химиотерапией», — пояснила она.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ храме под Липецком во время службы начали мироточить кресты и иконы
|
cледующая новость →В Калужской области пять участников ОПГ осудили за убийство и нападение на предпринимателей
Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.