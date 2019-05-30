В Калужской области рабочего задавило краном

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Во вторник, 28 мая, около деревни Михали Износковского района в Калужской области 63-летнего рабочего из Москвы задавило краном. Об этом сообщила
По факту произошедшего началась доследственная проверка.
По предварительным данным, погибший был официально трудоустроен в организации, обслуживающей башенные краны.
При демонтаже крана на полигоне мужчину зажало металлоконструкциями упавшей башни крана.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.