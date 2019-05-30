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Улицу Грибоедова перекроют на неделю. Из-за капремонта теплотрассы движение закроют в районе дома №24 с 10:00 31 мая до 24:00 7 июня, сообщили в мэрии.
Общественный транспорт будет ходить по измененной схеме:
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.