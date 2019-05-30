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17:34, 30 мая 2019 142
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Улицу Грибоедова перекроют на неделю

Улицу Грибоедова перекроют на неделю

Улицу Грибоедова перекроют на неделю. Из-за капремонта теплотрассы движение закроют в районе дома №24 с 10:00 31 мая до 24:00 7 июня, сообщили в мэрии.

Общественный транспорт будет ходить по измененной схеме:

  • автобусы №23 от остановки «Мясокомбинат» до остановки «Цирк» следуют по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении;
  • троллейбусы №10 из Московского района поедут до остановки «Библиотека имени Горького» по своему маршруту далее по улицам Ленина, Есенина до конечной остановки «площадь Попова», в прямом и в обратном направлении;
  • троллейбусы №3 на участке пути от остановки «Мясокомбинат» до остановки «Цирк» следуют по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении;
  • маршрутки №№65, 66, 99 из города по улице Свободы от остановки «Рязанский государственный университет» следуют по улице Свободы, Окскому проезду, Кальной улице, Касимовскому шоссе, далее по своим маршрутам. При движении в город по Касимовскому шоссе от остановки «Мясокомбинат» — по улице Есенина, Окскому шоссе, улице Свободы, далее по своим маршрутам.

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