Умер исполнитель роли Чубакки в «Звездных войнах»

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Актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в киносаге «Звездные войны», скончался в США на 75-м году жизни, пишет
Близкие родственники рассказали, что он скончался вечером 30 апреля в окружении своих родных в Техасе.
Мейхью получил всемирную известность, исполнив роль Чубакки в оригинальной трилогии киноэпопеи Джорджа Лукаса «Звездные войны» (1977-1983).
Позднее Мейхью возвращался к этой роли в 2005 году — «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов» и в 2015 году — «Звездные войны: Пробуждение силы».
На съемках последнего эпизода «Звездных войн» в 2017 году он являлся консультантом по исполнению роли Чубакки.
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