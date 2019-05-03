Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после аварии

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Певица Марина Абросимова, которая известна под псевдонимом МакSим, идет на поправку после серьезной аварии. Об этом в интервью «
В четверг, 2 мая звезду на частном самолете доставили в Москву, где она продолжит реабилитацию после ДТП.
«Зарубежные и наши врачи сказали, что к концу мая будет на ногах», — сообщила Соколова.
Напомним, МакSим
Все запланированные концерты перенесли на конец мая и июнь.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.