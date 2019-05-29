Высотность нового микрорайона в Песочне одобрили по итогам слушаний

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Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру предоставить разрешение ООО «Агроконтакт» на строительство зданий выше 12 этажей в новом микрорайоне в Песочне. Соответствующее заключение опубликовали в среду, 29 мая.
На трех участках общей площадью 344 тысячи кв м, которые граничат с существующей застройкой микрорайона, магазином Зельгрос и Карцевским лесом намерены построить высотки на 25,5 тысячи человек со средней высотой 18 этажей.
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.