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Сергей Карабасов опустился на третье с конца место в национальном рейтинге мэров. Данные за апрель и май опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в среду, 29 мая.
И.о. мэра Рязани занял 86 место из 88 возможных. За два месяца политик потерял семь строчек.
Эксперты отмечают, что падение Карабасова связано с уголовным делом о «Детском питании», скандалом с детской площадкой в Лесопарке, засыпкой «Дикой утки».
При этом аналитики отметили проведение на высоком уровне городских праздников в мае.
Для формирования рейтинга использовали открытые статистические данные и инсайдерскую информацию, но решающее значение имели мнения региональных и федеральных экспертов.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.