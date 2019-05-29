Рязанца осудили за угрозы убить мать

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанца осудили за то, что он угрожал убийством собственной матери. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.
Мужчина напал на потерпевшую с ножом. В суде он пояснил, что и раньше издевался над матерью, когда напивался. Известно, что его уже судили по статье 119 УК РФ.
Злоумышленника признали виновным и приговорили к 180 часам обязательных работ.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЛипецкий школьник украл припаркованный у магазина велосипед
|
cледующая новость →У калужанина в гараже нашли боеприпасы времен Великой Отечественной
Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.