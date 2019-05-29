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9:19, 29 мая 2019 596
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Рязанца осудили за угрозы убить мать

Рязанца осудили за угрозы убить мать

Рязанца осудили за то, что он угрожал убийством собственной матери. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Мужчина напал на потерпевшую с ножом. В суде он пояснил, что и раньше издевался над матерью, когда напивался. Известно, что его уже судили по статье 119 УК РФ.

Злоумышленника признали виновным и приговорили к 180 часам обязательных работ.


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