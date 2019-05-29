По дорожкам ЦПКиО проехал «Инфинити». Видео

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Вечером в понедельник, 27 мая, по дорожкам ЦПКиО проехал Infiniti. Видео в редакцию RZN.info прислала очевидец.
По словам рязанки, машина ехала по парку примерно в 19:30 — 20:00, когда там было «максимум людей с детьми, животными, на велосипедах, роликах и скейтах».
Женщина сообщила, что отправила ролик в ГИБДД и выразила надежду в том, что виновных привлекут к ответственности.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.