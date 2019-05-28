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11:24, 28 мая 2019 496
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По пути в Москву житель Карелии врезался в рязанку на «Шкоде»

По пути в Москву житель Карелии врезался в рязанку на «Шкоде»

Фото: УМВД по Рязанской области

Вечером во вторник, 27 мая, на 196-м километре трассы М-5 в Рязани произошла авария. Примерно в 18:30 здесь столкнулись Lada Priora и Skoda Octavia, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 51-летний житель Карелии на Lada двигался в сторону Москвы и врезался в Skoda под управлением 41-летней рязанки.

В результате женщина-водитель и 55-летняя пассажирка Priora получили травмы, им оказали медпомощь.


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