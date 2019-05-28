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16:26, 28 мая 2019 1 006
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Отбор в команду Любимова прошли 30 кандидатов

Отбор в команду Любимова прошли 30 кандидатов

Во вторник, 28 мая, на заседании правительства Николай Любимов заявил о предстоящих кадровых изменениях в исполнительных органах власти региона.

По его словам, деятельность по улучшению работы системы госуправления и внедрению новых подходов в кадровой политике завершена.

«Работа строилась по нескольким направлениям: в отношении самой системы госуправления, а также подбора специалистов в кадровый резерв. Я лично встречался с 30 кандидатами, которые оказались в ТОПе по результатам серьезного конкурсного отбора. Эти люди в ближайшее время получат предложения. Сейчас проводятся юридические процедуры для того, чтобы было соблюдено действующее законодательство», — рассказал губернатор.

Любимов также отметил, что в области провели анализ личностных и профессиональных характеристик членов правительства, руководящих кадров ЦИОГВ.

«Эти результаты мы оценили очень придирчиво. Кроме того, мы уже почти два года работаем вместе в таком составе и видим, что и как у кого получается или не получается», — сказал глава региона.

Он также выразил надежду, что «все правильно поймут» кадровые перестановки.

Курировать их проведение поручили вице-губернатору Игорю Грекову.


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