Отбор в команду Любимова прошли 30 кандидатов

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Во вторник, 28 мая, на заседании правительства Николай Любимов заявил о предстоящих кадровых изменениях в исполнительных органах власти региона.
По его словам, деятельность по улучшению работы системы госуправления и внедрению новых подходов в кадровой политике завершена.
«Работа строилась по нескольким направлениям: в отношении самой системы госуправления, а также подбора специалистов в кадровый резерв. Я лично встречался с 30 кандидатами, которые оказались в ТОПе по результатам серьезного конкурсного отбора. Эти люди в ближайшее время получат предложения. Сейчас проводятся юридические процедуры для того, чтобы было соблюдено действующее законодательство», — рассказал губернатор.
Любимов также отметил, что в области провели анализ личностных и профессиональных характеристик членов правительства, руководящих кадров ЦИОГВ.
«Эти результаты мы оценили очень придирчиво. Кроме того, мы уже почти два года работаем вместе в таком составе и видим, что и как у кого получается или не получается», — сказал глава региона.
Он также выразил надежду, что «все правильно поймут» кадровые перестановки.
Курировать их проведение поручили вице-губернатору Игорю Грекову.
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