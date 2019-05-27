Жителю Владимира, угнавшему автомобиль своего друга, грозит до пяти лет тюрьмы

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Житель Владимира угнал автомобиль своего друга, пока тот находился в армии. Об этом сообщил
По версии следствия, в декабре прошлого года обвиняемый, проводив друга в армию, похитил принадлежавший последнему автомобиль.
Зная, что технически неисправное транспортное средство припарковано у частного дома в одной из районных деревень, фигурант отбуксировал его в Ковров, планируя в дальнейшем продать по запчастям.
Злоумышленника задержали сотрудники полиции после сообщения о краже. Он сразу дал признательные показания.
В настоящее время уголовное дело передано в суд.
Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.