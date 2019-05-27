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14:33, 27 мая 2019 106
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Жителю Владимира, угнавшему автомобиль своего друга, грозит до пяти лет тюрьмы

Жителю Владимира, угнавшему автомобиль своего друга, грозит до пяти лет тюрьмы

Житель Владимира угнал автомобиль своего друга, пока тот находился в армии. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

По версии следствия, в декабре прошлого года обвиняемый, проводив друга в армию, похитил принадлежавший последнему автомобиль.

Зная, что технически неисправное транспортное средство припарковано у частного дома в одной из районных деревень, фигурант отбуксировал его в Ковров, планируя в дальнейшем продать по запчастям.

Злоумышленника задержали сотрудники полиции после сообщения о краже. Он сразу дал признательные показания.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.


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