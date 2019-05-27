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В массовом ДТП в Калужской области пострадал один человек. Об этом сообщил
Авария произошла 27 мая в 7:42. На улице Генерала Попова столкнулись автомобили KIA Picanto, Ford Mondeo и Toyota. В результате ДТП есть пострадавший.
Для ликвидации последствий аварии привлекались девять человек и три единицы техники.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.