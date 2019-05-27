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В Липецкой области у посетителя кафе украли сто тысяч рублей. Об этом сообщил
Поздним вечером 23 мая в кафе по улице Советской в городе Грязи у одного из посетителей украли сумку, в которой находились сто тысяч рублей и три банковские карты.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого — 41-летнего рабочего.
Возбуждено уголовное дело.
В случае если вину подозреваемого докажут, то он может провести в тюрьме до пяти лет.
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